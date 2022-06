Diseño y muebles para salas modernas

Para el diseño de salas, por otro lado, debemos tener en cuenta ciertas reglas de oro del diseño de interiores que determinarán que este espacio sea no sólo habitable, sino también bello. La primera y quizás la más importante, es el equilibrio entre espacios vacíos y materia. Otro aspecto a tener en cuenta es el flujo que se refiere a que existan lugares de paso por los cuales no sólo corre la energía sino también nos moveremos nosotros para ir de un lado al otro. Balance entre los muebles más pesados y los más livianos. Una paleta que no produzca sensaciones desagradables y mantener la contaminación visual al mínimo.