Los colores y texturas aliadas de la limpieza

Antes de pensar en los colores indicados para que tus objetos deben tener para que luzcan más limpios, piensa en cómo iluminarlos correctamente para que así ¡se vean radiantes! Recuerda que jugar con las luces artificiales que se reflejan en tus pisos y paredes hará que tus espacios se vean más brillantes y limpios aunque en ocasiones lo anterior no sea más que una ilusión óptica –una muy favorecedora ilusión óptica-. Recuerda que una adecuada iluminación no solo hará que tu casa se vea más pulcra sino, además, mucho más amplia. Ahora bien, deberás tener cuidado con la iluminación natural pues ante la potencia de los rayos del sol no hay imperfección ni suciedad que se le escape. Recuerda que, en materia de vidrios, la luz día hará más evidente el polvo.

JUSTINIANO ALFONSO