La casa de playa ideal para el descanso

He aquí otra de las muchas salas de esta fabulosa casa. Como punto focal tenemos de fondo un hermoso mural hecho con tierra apisonada –una famosa y antigua técnica inglesa-. Así mismo, los limpios y relucientes muebles blancos se destacan en medio de los tonos terrestres inspirando paz y armonía. He aquí uno de los muchos lugares en los que lo artificial y lo natural entra en comunión de forma estética y romántica. ¿Notas cuánta luz natural tiene este sitio?; seguro que allí se respira aire fresco. Qué no daríamos por tele transportarnos a aquel lugar. ¡Que siga brillando la madera!