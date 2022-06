Plantas para interiores que de verdad no se morirán

Dos razones principales animan a las personas para decorar con plantas y flores los espacios de una casa; su belleza y el aroma. De hecho, hay más argumentos positivos para usarlas.

Por ejemplo, disminuyen las consecuencias de la depresión, ayudan a mantener el buen humor y a relajarse. Junto a esto, mejoran la calidad del aire al interior y reducen el ruido en lugares cerrados.

Si eres de aquellos que ama las flores y las plantas, pero no has tenido mucha suerte con ellas, no te preocupes, a continuación encontrarás datos importantes que te ayudarán a escoger los tipos adecuados para interiores, y consejos para su cuidado.