6 Requisitos que debe tener la casa de nuestros sueños

Está claro que no deseamos salirnos de nuestro presupuesto –aunque muchas veces sí quisiéramos que aquel presupuesto fuese mayor-; sin embargo, al momento de adaptarnos a nuestro bolsillo queremos que, sin importar el costo, el diseño sea arriesgado y original. ¿Qué tal esta contemporánea y enigmática fachada que invita a la contemplación? Más moderno imposible. He aquí un claro ejemplo de que no se necesita de muchos materiales caros o de muchos metros cuadrados para poder obtener un look muy chic y fuera de lo común. En la diferencia está la esencia; no lo olvides.