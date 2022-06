Una casa moderna creada encima de las ruinas

Un diseño abierto permite darle frescura, amplitud y ventilación a esta contemporánea área social que agrupa la sala, el comedor y la cocina de forma armoniosa. Una vez más el blanco y la madera clara predominan permitiendo que las grandes entradas de luz natural (propiciadas por grandes ventanales) reflejen dando un look limpio y amplio. No podías no notar o no mencionar lo siguiente: ¡qué cómodo que se ve aquel sofá en forma de L! Por último, unas cuantas materas y flores son ideales para dar vida al espacio y un toque de naturaleza en medio de tanta tecnología y modernismo. Definitivamente no hay mejor forma de integrar a la familia que contando con una cómoda zona común en la que se integren los diferentes espacios, ¿estás de acuerdo?