Jardines pequeños: consejos para su vegetación e iluminación

No son pocas las personas que piensan que los jardines deben ser una réplica de esos románticos espacios verdes ingleses, franceses o italianos, con fuentes con querubines y peces de piedra escupiendo el agua. Al vivir en casas o apartamentos modernos sienten que no podrán dar con un estilo que se asemeje a la estética de su vivienda y lo dejan así. Lo cierto es que hay muchas maneras de crear y diseñar jardines modernos, que van de maravilla con propiedades de este estilo. Lo importante es mantener una decoración simple, concentrarnos en una volumetría geométrica, no utilizar adornos superfluos y elegir muebles acordes.