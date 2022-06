Una casa de lujo que te encantará

¿Notas el juego de volúmenes que se presentan en esta espectacular fachada? El terreno en el que fue construida esta casa es de 20 x 24 metros; un terreno que, por cierto, no era plano. Como si las circunstancias no fueran ya lo suficientemente complicadas, el espacio contaba con muchas lagunas; circunstancias a las que estos ingeniosos arquitectos tuvieron que ajustarse y adaptarse. Luego de superar todos y cada uno de los obstáculos la casa terminó luciendo así: integrada por dos pisos. Vale resaltar que esta fachada no únicamente juega con los volúmenes sino además con los distintos materiales que la componen: cemento, cerámica, madera, metal y vidrio.