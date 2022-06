Terrazas modernas: decoración, ideas y diseños

En este libro de ideas vamos a hablar de uno de los espacios favoritos de la casa. Se trata de las terrazas o balcones. La razón por la cual las terrazas son tan populares, es porque nos dan la posibilidad de disfrutar del sol, el aire libre y por qué no, del verde, sin tener que bajar al jardín en caso de tener una casa. Cuando vivimos en apartamento, la terraza o el balcón son aún más importantes, ya que pueden ser el único espacio de nuestro hogar en el cual podamos rodearnos de nuestras matas y flores favoritas, tomar sol o disfrutar de una parrilla.

Los decoradores y diseñadores de interiores de homify nos cuentan que la terraza es un lugar sumamente divertido para poner en práctica ideas que en recintos interiores podrían resultar demasiado arriesgadas e informales. Por otro lado tanto el mobiliario como los objetos decorativos concebidos para el aire libre suelen tener una impronta alegre, colorida, juvenil y muchas veces más divertida que cualquier objeto o pieza que podamos encontrar para decorar puertas adentro.

También es importante tener en cuenta el estilo deseado para el balcón y la terraza. En general, se recomienda mantener el mismo estilo que elegimos para el resto de la vivienda, o al menos encontrar un hilo conductor que no haga que desentone demasiado con el resto. Entonces, si nuestra casa o apartamento son esencialmente modernos, lo lógico es trasladar esa misma esencia a los exteriores.

El problema es que muchos de nosotros asociamos terrazas, balcones y hasta jardines con estilos tradicionales, sumamente autóctonos con detalles que hablen de nuestra herencia y etnicidad o románticas versiones colombianas de terrazas o balcones franceses con muebles de hierro forjado y topes de mármol, por ejemplo. El estilo moderno de alguna forma, no es nuestra primera opción a la hora de pensar en nuestros exteriores y por ende, algunas veces nos encontramos con el dilema de no saber por dónde empezar. Lo cierto es que bastará con recordar algunas de las premisas más importantes del estilo moderno en arquitectura, diseño y decoración y trasladarlas a la terraza. Algunas de las más importantes es decantarnos por líneas depuradas, tanto en muebles como en otras piezas que utilicemos en terrazas y balcones como materas, por ejemplo. Luego tenemos que pensar en no contaminar visualmente este recinto cometiendo el error de sobrecargar y no encontrar el balance entre espacios vacíos y materia. Después debemos pensar en paredes simplificadas, la supresión de elementos que no tengan utilidad alguna e incorporar una volumetría geométrica, con formas ortogonales.

Como para muchos de nosotros más que una explicación, las imágenes pueden ayudarnos a entender y a implementar las premisas del estilo moderno, logrando así la soñada terraza con esta impronta, les traemos algunas fotos que de seguro les ayudarán a materializar ese espacio exterior donde quieren pasar muchos momentos felices.