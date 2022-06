Cocinas con diseño ergonómico

Los muebles largos en la cocina son una herramienta muy útil y ergonómica. En ellos puedes almacenar lo que desees, ahorran espacio y lucen muy bien. No olvides tener en cuenta tu estatura a la hora de diseñarlos. Es importante que estén por encima de tu cabeza pero no demasiado alto porque no podrás alcanzarlos; tampoco deben estar demasiado cerca porque podrías golpearte.