Casas prefabricadas en Colombia: ¡todo lo que querías saber!

Las casas prefabricadas o modulares van ganando terreno y pisando fuerte en el ámbito de la construcción en seco. Esto se debe a que cada vez las posibilidades son más variadas y las soluciones mejor pensadas para adaptarse a distintas necesidades de los interesados en estos tipos de vivienda. Las casas prefabricadas en sus inicios no ofrecían suficientes opciones, eran todas prácticamente iguales y se diferenciaban en su aspecto de las construcciones tradicionales y no precisamente por sus ventajas. Hoy en día en cambio, arquitectos en todo el mundo han creado diseños y estructuras que nada tienen que envidiarle a las casas construidas in situ y esto sumado a las claras ventajas que ofrecen las casas prefabricadas a contribuido a este boom de popularidad.

No se puede negar que las casas prefabricadas son más amigables en términos de presupuesto y por diferentes razones. La primera y más evidente es porque sencillamente son más económicas que sus pares tradicionales por sus materiales, técnicas de construcción y mano de obra. Pero esto no es todo, existe una variable vital a la hora de comparar gastos con una construcción realizada directamente en el terreno: el tiempo de obra. Un proyecto que se extiende varios meses e incluso años, acarrea muchísimos gastos. Si estamos construyendo una casa con fines residenciales, necesitaremos un lugar dónde vivir mientras se construye, entonces nos enfrentamos a dos opciones: o no podremos vender aún nuestra casa actual o si tuvimos que venderla para obtener el capital para la compra habrá que alquilar algo mientras tanto. Luego está la compra de los materiales y dónde almacenarlos en la medida que se van usando. Y finalmente el proteger de las inclemencias del tiempo las estructuras que se van levantando. La casa prefabricada construye sus módulos en la fábrica directamente y en el terreno sólo ocurre el proceso de ensamblaje, haciendo el proceso mucho más simple y breve.

Acompáñennos a conocer algunas casas prefabricadas disponibles en Colombia.