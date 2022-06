10 piscinas que van a flechar tu corazón

En ocasiones sólo la casa no es suficiente. Pasamos de una casa a otra sin notar el cambio. Si la casa de campo te ofrece lo mismo que la de la ciudad, que ventaja hay. ¿Una vista privilegiada? Esa misma puedo verla en el televisor Ultra HD; y no sólo esa, puedo verlas todas. Pero hay algo que no tiene la ciudad y menos una de clima frío y sobrepoblada como Bogotá: la piscina y la libertad. La posibilidad de tomar el sol y nadar en la piscina hasta quedar exhausto, de caminar por el valle hasta la puesta de sol y regresar a la casa para despedir el día que fue, con una deliciosa comida en la terraza

Te cautivará su diseño en Casa de lujo en el altiplano