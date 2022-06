6 creativas sillas, hamacas y columpios para tu jardín

¿Qué mejor que una cómoda y bien diseñada asoleadora para broncearte y pasar el rato en tu patio? Siempre y cuando lleves siempre contigo a tu mejor amigo el bloqueador, la experiencia resultará altamente reconfortante; te lo aseguramos. He aquí una forma sofisticada y elegante de descansar y olvidarnos de nuestros problemas desde la comodidad de nuestro hogar. Recuerda que, más allá del aspecto estético, resulta vital que tus muebles cuenten con ese factor ergonómico que entiende tu cuerpo, sus posturas y necesidades. No olvides que la idea es relajarnos no terminar con tortícolis.

Idea patrocinada por: Gantous Arquitectos