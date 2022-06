Una villa con un diseño moderno y sinigual

¿Quién dijo que varios espacios no pueden coexistir sin ser divididos por densas paredes? Aquí la segmentación se hace, una vez más, mediante bonitos ventanales que invitan a la luz a pasar para dar vida al lugar. ¿Quién no querría comer con esa vista? Y lo mejor es que, si la vista no te es suficiente, se tiene la opción de comer al aire libre y en bikini. Comedores y salas es lo que hay. No suena nada mal, ¿eh? El blanco, el negro y el gris se siguen imponiendo así como los cortes modernos y simples. Por su parte, la madera clara del piso hace lucir el espacio más amplio lo que es ideal cuando se quiere fusionar dos espacios sin que estos pierdan su estilo propio o, en su defecto, su funcionalidad.

Este no es el único lugar de la casa con vista a la piscina; a continuación te mostramos otro… .