Una casa completamente blanca y totalmente hermosa

Hemos dejado lo mejor para el final: un blanco spa que invita a la relajación, los buenos aromas y los aceites. No en vano es el blanco el color de la paz y la armonía (dos factores esenciales en la creación de todo spa o lugar para vivir la calma a plenitud). No olvides que, para alcanzar mayor quietud la luz cálida será nuestra aliada mientras que, por el contrario, la luz muy fría no será invitadora, acogedora ni mucho menos sentadora.

