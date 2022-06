15 fotos de casas familiares pequeñas, bonitas y modernas

En este libro de ideas hablaremos de las casas familiares pequeñas y de estilo moderno. Se trata este de un estilo que los arquitectos recomiendan con mucha frecuencia para viviendas familiares pequeñas, ya que la pureza de sus líneas, el foco en la funcionalidad, la volumetría geométrica y la falta de elementos superfluos hacen que estas casas se vean más amplias de lo que realmente son.

Obviamente, las casas pequeñas, así como las grandes, representan ciertos retos de diseño y arquitectura bastante específicos. Pero cuando el espacio tiende a ser más bien limitado, el foco de los arquitectos, diseñadores o decoradores es aprovechar cada centímetro lo más efectivamente posible y mientras se valen de ciertos trucos que lograrán que tanto la fachada, como los espacios interiores se vean más grandes. Ahora, si existe un estilo que es casi una receta para evitar que todo lo anterior suceda es el estilo moderno, sobretodo en sus versiones más minimalistas.

Por su esencia, estas estéticas buscan despojarse de todo elemento innecesario. La forma se basa en la geometría y se orienta siempre a la funcionalidad. Las paredes se simplifican y la ausencia de adornos es una promesa que nos garantiza que no habrá contaminación visual. Las paletas más bien uniformes, las líneas depuradas, las abstracciones de sólidos platónicos y la supresión de todo lo superfluo son cualidades que hacen que las casas pequeñas modernas disimulen el tamaño limitado.

Si estamos pensando construir en un terreno pequeño una casa familiar que no podrá por ende tener grandes proporciones, entonces el estilo moderno es una decisión consciente que puede hacer que le saquemos partido a cada centímetro, que los espacios interiores se perciban amplios y luminosos, favoreciendo las visuales ininterrumpidas y con un excelente balance in & out. Nuestra casa familiar, pequeña y bien moderna nos exudará serenidad con un diseño limpio, puro y despojado.

Acompáñennos entonces a conocer algunas casas de este estilo.