Crear en lo destruido, una casa muy especial

Escribió Marguerite Yourcenar: La paz era mi fin, pero de ninguna manera mi idolo; hasta la misma palabra ideal me desagradaría, por demasiado alejada de lo real . Algo así es esta casa. Un llamado a la imperfección ideal, una idea que proponen TAGARRO-DE MIGUEL ARQUITECTOS, la firma responsable de este maravilloso proyecto les mostraremos. Una reforma de una casa en la que no se reforma nada del exterior destruido en una búsqueda de alcanzar la belleza en lo extraño. Los arquitectos quisieron conservar la memoria de la casa, no maquillaron su vejez, erosionada por los años.

Ven y descubre esta innovadora idea para una casa que se estaba viniendo abajo.