¡Esta adorable casita terminará enamorándote!

Esta adorable casita está lejos de ser una residencia o una mansión de lujo. Sin embargo por alguna razón muy rápido llama la atención. Algo en ella nos hace mirarla y si bien al principio no sabemos lo que es, no consigue pasar desapercibida. Después, explorando su interior, poco a poco descubrimos que está llena de pequeños detalles que han sido cuidados en cada rincón. Una cocina para envidiar, acogedoras habitaciones y obviamente bellos baños con todas las comodidades. Esta casita no solo es acogedora pero además esta diseñada para el perfecto descanso de sus habitantes.

Si piensas que los proyectos demasiado rebuscados pueden ser muy costosos y no siempre resultan en algo estético. Este proyecto de FINGERHAUS GMBH te parecerá el compromiso perfecto, uniendo la sencillez de una arquitectura relativamente común con detalles muy bien pensados que le dan a esta casa un toque original y único. ¡Te va a encantar!