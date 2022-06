15 espectaculares casas rústicas pequeñas

En este libro de ideas vamos a hablar de un estilo de vivienda que los arquitectos colombianos, especialmente los que prefieren diseñar para regiones más agrestes dominan con maestría: las casas rústicas pequeñas.

Ahora, cuando decimos casas rústicas, no nos referimos a una decoración descuidada, que por el simple hecho de mostrar un poco menos de pulimento y más aspereza carezca de encanto. Por ejemplo, el uso inspirado de materiales de construcción locales, como piedra y madera de la región, que le darán a la casa rústica la facultad de poder formar parte del paisaje, al replicar alguno de los colores de la naturaleza en sus revestimientos. El respeto por el entorno es vital, ya que las viviendas rústicas buscan justamente no tener un efecto visual disruptivo en relación con su entorno. Otro aspecto importante en los recintos interiores es el mobiliario y la decoración que deben ser acordes a la fachada, esto significa muebles fuertes, tapizados en telas apropiadas y preferiblemente de fibras naturales. La decoración un poco artesanal y con elementos regionales le dará ese carácter especial. Eso sí, cuidado con los clichés, en los que es fácil caer cuando decoramos casas rústicas. Salir a comprar todos los textiles artesanales que encontremos el primer día, definitivamente no es la manera decorar una casa de este estilo, ya que esta estética lejos de fluir, parecerá artificial y forzada.

Acompáñennos a conocer algunas viviendas que les darán ganas de comprarse un terrenito en algún lugar recóndito de Colombia y contratar a un arquitecto que les construya su pequeña casa rústica.