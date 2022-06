Parrillas de barbacoa ideales para espacios pequeños

¿Para qué tener una parrilla estática cuando puedes tener una removible?; si de funcionalidad se trata este tipo de parillas son perfectas para no preocuparnos mucho por el espacio. Aquí te va un ejemplo para ponerte en contexto: Imagina que invitaste a tu numerosa familia a una barbacoa en tu pequeño patio; el lugar se encuentra atestado de sillas y mesas y la barbacoa ya no cabe donde usualmente va. He aquí la solución: ponla en cualquier otro lugar pues con este tipo de parilla no estarás sujeto a lugares ni espacios determinados.

