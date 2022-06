12 ideas para separar espacios en tu casa ¡sin levantar paredes!

En este libro de ideas les traemos algunas ingeniosas soluciones que los decoradores y diseñadores de interiores a menudo usan para separar espacios integrados, sin necesidad de levantar paredes.

Las plantas liberadas o los espacios integrados han pasado de ser la excepción a ser la norma. Esto no quiere decir que no necesitaremos algún tipo de delimitación y es entonces cuando vale la pena evaluar algún tipo de separación que no arruine la sensación de amplitud visual, pero que nos ayude a diagramar diferentes zonas en un recinto abierto.

Acompáñennos a disfrutar de estas imágenes que de seguro les servirán si están buscando cómo separar espacios en la casa, pero no tienen ganas de levantar paredes.