Una casa que emana estilo y buen gusto

Esta es una de las zonas que quizás cambió más tras la renovación general del lugar. Y es que, al entrar a la cocina, nos topamos con un espacio arriesgado e impactante; uno que no corta con el juego de colores al utilizar un mismo material tanto para el piso como para el mesón central que actúa como centro focal de la estructura visual. La presencia de grandes ventanas permite no solo el paso de más luz sino que, además, brinda una mejor ventilación la cual dice adiós a molestos actores como: la humedad, los malos olores y el humo. ¿Quién no quisiera sentarse aquí a desayunar y, junto a una buena taza de café, disfrutar de la vista y del paisaje para inspirar nuestros más deliciosos platillos?