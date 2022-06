Asombrosa casa llena de vida

La noche que llega a la ciudad, oculta la mayoría de casas bajo su manto. Todos los detalles que alguna vez el arquitecto visualizó desaparecen en la oscuridad para perderse hasta el amanecer. Pero esta casa, construida en el año 2013 por el despacho de arquitectos Romero de la Mora, no padece lo de las demás. Su diferencia, es su increíble iluminación. No una invasiva, hollywoodense o de Las Vegas. Los vecinos no tendrán problema porque las luces LED están direccionadas de tal forma que ilumina toda la casa pero no encandila. Los arquitectos aprovecharon el espacio el terreno y la flexibilidad que brinda su generosa superficie para desarrollar una vivienda en una planta principal y un semisótano destinado al gimnasio.