Dale a tu cama un toque romántico

No se trata solo de elegir la cama, almohadas, cobijas y sábanas perfectas; también se trata de elegir sabiamente los elementos decorativos externos a tu cama –aquellos que aunque no se posan sobre ella sí la rodean-. Si lo que quieres es dar esa sensación romántica y de época entonces ubicar un hermoso candelabro sobre tu cama te ayudará a dar ese look que tanto estás buscando. Otro elemento externo de gran importancia es la pared contra la que dará el espaldar de tu cama –recuerda que este será un centro focal de tención visual si así lo quieres-; utiliza, por ejemplo, papel colgante con patrones florales o de época y ¡verás los resultados!