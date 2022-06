Consejos básicos para preparar tu casa cuando viajas

Cancelar el servicio de periódicos por los días que no estén en casa. Una gran pila de periódicos polvorientos es un claro signo de que el propietario no está en la ciudad. Perfecto para los ladrones. Solicite a su vecino que recoja las cartas y recibos, así no se acumularan.

Estos pocos trucos pueden ayudar a alejar los ladrones de nuestra casa mientras disfrutamos de unas deliciosas vacaciones.

