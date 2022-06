Dale un respiro a tu casa, haz pequeños cambios

Savio and Rupa Interior Concepts

Por lo general en la cocina se van acumulando utensilios, vajilla e incluso cajas o latas de comida que no se usan.

El desorden genera estrés y mala actitud, no permitas que tu cocina te haga sentir así. Selecciona aquellos elementos que no utilizas, no los deseches, piensa en donarlos o regalarlos a una persona que los necesite, de igual forma haz esto con la comida en cajas o latas que veas que están en óptimas condiciones para su consumo.

Después de esta depuración, consigue ordenadores para la despensa y los cajones, ordena las cosas allí y mantenlas así. La idea de ordenar es conservar todo en su lugar.