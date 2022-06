6 ideas de ventanas modernas y fabulosas

Muchas veces un tragaluz pequeño no nos es suficiente. Y es que, si en algún lugar la entrada de luz natural es importante, ese lugar son nuestros baños. La idea de esta particular área de nuestras casas es la de limpiar nuestros cuerpos pero también nuestros espíritus y pues –bien- no hay mejor forma de hacer eso que ¡dándole entrada y cabida a la naturaleza! Permite que tu techo sea una hermosa, moderna y sumamente contemporánea ventana. No olvides que cualquier espacio de tu propiedad es un espacio en potencia para ubicar una fabulosa y atrevida ventana. ¿Qué opinas de esta idea?