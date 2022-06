10 Pisos maravillosos para renovar tu cocina

En este libro de ideas les compartiremos cuáles son algunos de los mejores revestimientos para pisos que nos recomiendan nuestros talentosísimos diseñadores de cocinas.

Existen muchas variedades de revestimientos para pisos y cada una determinará en gran medida el el diseño y la decoración de un espacio tan importante como la cocina. Como si el aspecto estético no fuera suficiente para complicarnos más a la hora de elegir el piso, existen numerosas consideraciones prácticas que no debemos pasar por alto, mucho más por tratarse de la cocina, que es un lugar con tantas funcionalidades diferentes. En conclusión, la elección del piso correcto es una decisión vital que no debe hacerse jamás a la ligera en ningún espacio, pero que es especialmente importante en un lugar donde hay agua, gas y electricidad, donde se corre el riesgo de salpicar, manchar, engrasar, etc.

El presupuesto del que disponemos es un aspecto importantísimo a la hora de elegir el piso de la cocina, ya que por mucho que nos gusten, no todos podemos permitirnos los revestimientos más caros.

Acompáñennos a ver diferentes opciones que sirven para varios estilos, gustos y en distintos rangos de precios, para renovar la cocina por completo.