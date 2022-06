7 colores que harán lucir tu apartamento moderno

Los colores oscuros tienden a opacar las áreas si no se aplican bien. Lo que conlleva en disgusto con el espacio, que se traduce más adelante en depresión. Un lugar que no colabora a tu estado de animo no debería permanecer de esa manera. Demos prestar atención especial a cómo usamos los colores oscuros para poder conseguir combinaciones equilibradas. Si se aplican bien, la habitación puede quedar increíble y darnos buena vibra.

Proyecto perteneciente a MAAD ARQUITECTURA Y DISEÑO, click y podrás ver más de sus creaciones