Una pequeña casa transformada a la perfección

He aquí la habitación de esta original casita contemporánea y a la vez rústica. Y es que no olvidemos que, que un espacio sea rústico no quiere decir que no deba ser cómodo y presto para el confort, ¿no es así? Una vez más la paleta de colores se mantiene así como los materiales utilizados brindando mayor unidad a todo el concepto de la casa en su totalidad. El dormitorio fue estratégicamente ubicado en el piso superior con el fin de brindar mayor privacidad a esta área que tanto lo necesita.

