Una casa eclética y llena de estilo

He aquí el comedor, la cocina y la sala. Un juego de luces y reflejos logran dar dinamismo al lugar invadiéndolo de luz y estilo. El diseño de esta área es original en la medida en que no se casa con ningún estilo en particular sino que, por el contrario, recurre a varios. La combinación de tendencias, colores y texturas logra dar una sensación atemporal y, por ende, muy contemporánea. Como punto focal de atención nos topamos con un largo comedor rojo el cual resulta llamativo dado a su imponente color que se apodera de la composición visual. Los materiales elegidos fueron la madera, la piedra, el vidrio y los espejos –mediante los cuales se crea un efectivo juego de reflejos, sombras y luz-.