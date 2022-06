De escuela a mansión eco-turística

Primero tenemos que hablar de los grandes ventanales y entradas de luz con los que cuenta la casa; ¿qué no es esto hermoso? Esta nueva área de construcción que no habíamos visto antes procura, a su vez, respetar el diseño histórico de la edificación antigua, evocando varios de sus elementos. La imagen podría definirse en las siguientes palabras: elegante, sobrio, simple pero suntuoso. Es inevitable ver esa piscina y no querer sumergirse en ella como si no hubiera un mañana; y eso que no hemos visto la vista de aquel lugar… .¡que viva la naturaleza y loa lugares paradisiacos!