6 cosas para incluir en la azotea de nuestros sueños

El hecho de que estemos en exteriores no quiere decir que seamos inmunes al sol. Es por esto que es esencial construir o comprar una pérgola que pueda darte sombra y que pueda cubrirte de la intemperie si así lo requieres. Recuerda además que las pérgolas no solo son funcionales sino además muy hermosas. Nuestro material recomendado es sin dudas la madera pues es resistente pero además se acopla muy bien a toda esta onda natural y al aire libre. Claramente la idea no es que tu pérgola cubra toda tu azotea pues la idea es que puedas disfrutar de los dos mundos (el exterior y el interior) mediante una óptima y bonita transición. ¿Qué opinas de esta idea traída a nosotros por Formaementis?