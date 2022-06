10 Tendencias en decoración fabulosas para el verano 2020

En este libro de ideas les traemos las nuevas tendencias que arrasan entre decoradores y diseñadores de interiores este verano.

Si bien en Colombia no vemos un cambio tan acusado con la llegada del verano boreal, eso no quiere decir que no podamos adoptar algunas tendencias que causan furor y resultan ideales, sobretodo para interiores de casa y apartamentos en tierra caliente.

Como ocurre con la indumentaria, siempre vemos algunos cambios que se orientan a reflejar la alegría de esta estación de diferentes maneras, ya sea en las paletas, en los textiles, los materiales de los muebles y más.

Este verano viene con una vuelta a lo hogareño, lo que no es de extrañar después de estas largas cuarentenas. El hogar se convierte en un símbolo y en un refugio frente a lo que ocurre puertas afuera y esto, por supuesto, se refleja de muchas maneras en el estilo, diseño y decoración.

Acompáñennos a conocer algunas de estas fabulosas tendencias.