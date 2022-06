¡No vas a creer que es la misma cocina!

En esta fotografía mostramos otro ángulo de la cocina. La primera palabra que nos viene a la mente para describirla: caos. No hay ningún tipo de planificación cuando se trata de la distribución del espacio, no hay métodos lógicos de almacenamiento y el ambiente está abarrotado de cosas que no son visualmente agradables. Era, sin duda, un espacio con mucho potencial sin explotar.