Un apartamento transformado de pies a cabeza

Recurrir a la corriente minimalista siempre es una grandiosa opción cuando de espacios muy pequeños se trata. ¿La razón?; aquí menos siempre es más. Así es; no se requiere de pesados ni aparatosos muebles que ocupen mucho espacio sino, por el contrario, de elementos sobrios, elegantes y pequeños que cumplan con su misión y sean funcionales. Sumado a esto, la corriente minimal hace ver el espacio mucho más organizado pues el almacenamiento es óptimo y bien pensado –situado-. ¿Notas que no hay presencia de muchos elementos decorativos?; esa es toda la idea: no recargar áreas que no necesitan ser recargadas, precisamente, debido a sus condiciones y metros cuadrados. Detrás de cada elección de diseño hay una razón; no lo olvides.