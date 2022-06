Una pequeña casa vestida de modernidad

¿Ahora entiendes mejor a qué nos referíamos cuando decíamos que esta pequeña casa se encuentra vestida de modernidad?; que se ubique en medio del bosque no la hace menos moderna y que sea moderna no la hace menos rústica. He aquí lo ecléctico del lugar. Nos ubicamos ahora en el ático; lugar presto para la entretención y el disfrute en medio de lo que terminó por convertirse en ¡un cine en casa!