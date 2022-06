Casa con aires del pasado

Una tranquila piscina se nos presenta como un regalo para el descanso. Cuando tenemos la posibilidad de tener una casa antigua espacio suficiente para colocar una piscina es algo que no debemos desaprovechar. La piscina como producto no tiene más de setenta años que se utiliza en las casas, así que muy seguramente una casa antigua no la tenga. Si tienes algo de dinero que te sobra, piénsalo. Le dará un aire de boutique increíble.