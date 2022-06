6 estilos para decorar vestíbulos de todos los tamaños

¿Tienes un vestíbulo que más que vestíbulo es un estrecho pasillo o corredor sin ventanas ni entradas de luz?; si este es tu caso, es probable que el estilo al que debas recurrir sea el minimalista. Recuerda que esta tendencia tiene como primicia que menos es más, por lo que no necesitarás de demasiados elementos decorativos que ocupen muchos espacio –un espacio con el que no cuentas-. Sabemos que no tener ventanas puede hacernos sentir hacinados pero si recurres a colores como el blanco lograrás no solo estilar minimalismo sino además dar la sensación de mayor amplitud. Recuerda instalar una óptima iluminación artificial para que refleje en tus blancas paredes y ¡llene de brillo y espacio al lugar! Colocar espejos con trazos geométricos y rectos también propiciará aquel efecto óptico favorecedor de mayor amplitud; no lo olvides.