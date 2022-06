6 formas de seccionar tus áreas de forma fácil

No nos referimos a tener dos pisos, no; nos referimos a que así sea por un escalón o 5 centímetros de diferencia, tu área social se divida por dos niveles. La imagen superior es un buen ejemplo de esto. Ahora, si quieres que el efecto visual sea aún mucho más contundente podrás revestir cada nivel de materiales diferentes como el concreto o la madera para diferenciarlos entre sí. Crear más de un nivel añadirá estructura y jerarquía visual y organizacional al lugar; no lo olvides.