8 ideas para que cada espacio de tu casa tenga un look ordenado

Es importante, que en cada espacio te fijes en los elementos que en conjunto dan como resultado un diseño perfecto.

La iluminación, tiene que ser ideal para cada área y propósito, los colores deben apoyar el look ordenado, la paleta de los neutros y los tonos luminosos son la mejor elección, ten presente que las texturas no sean pesadas, que no resten equilibrio y para terminar, la decoración no debe abrumar, es decir, incluye pocos elementos con mucho atractivo visual y piensa en la funcionalidad.