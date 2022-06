7 elementos básicos de un estilo natural para tu sala

La armonía y el equilibrio son quizás las características más relevantes de una estética natural.

Consigue ritmo y simetría con la correcta distribución de los muebles y la decoración. La idea es que cada rincón de la sala sea cómodo y funcional, para esto, los muebles se deben incorporar de acuerdo a los ángulos y formas de la arquitectura.

De igual manera, no recargues las paredes o las mesas con demasiadas piezas decorativas, procura que los colores no sean oscuros y que los diseños no sean complejos.