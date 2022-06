El antes y el después de una casa ¡con hijos abordo!

Anteriormente, el baño contaba con una bañera muy anticuada y que ocupaba mucho espacio. No olvidemos que cuando se cuenta con espacios pequeños no debemos exagerar en las proporciones de nuestros muebles, electrodomésticos, bañeras y demás. En la corriente minimalista menos siempre es más. Si lo notas, el lavamanos parece flotar en lugar de ubicarse en una pesada mesa que podría ocupar demasiado espacio. Las áreas se encuentran seccionadas de forma sutil y sobria mediante una pared de vidrio que no rompe con la paleta de colores y, por el contrario, aporta modernidad al lugar.