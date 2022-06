Ideas creativas para decorar tu jardín de forma económica

Cómo lo has leído, por qué no usar cucharadas soperas en vez de macetas. ¿Recuerdas la exposición de la que hablamos en la primer foto? Después de hacer los agujeros, ¿cuál es la mejor forma de colgar las plantas?. Obviamente tendríamos que colgar las macetas. Pero podrías ahorrarte mucho trabajo si cuelgas una colección de cucharadas soperas en las cuales puedes poner tierra para sembrar tus plantas. Tantas cucharadas soperas cuántas quieras, sin duda una solución original. No tienes tantas cucharadas soperas, te propongo una excursión al mercado de las pulgas ¡seguramente no te defraudará!