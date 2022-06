¿Arrendamientos? 5 ideas de cómo personalizar tu apartamento

Siempre tenemos la duda: ¿Que podemos cambiar y qué no, en un apartamento en arrendamiento? Es un tema delicado a la hora de ajustarlo a nuestras necesidades, gustos e intereses, pues siempre está el paso obligatorio y previo de permiso del propietario para cualquier cambio estructural obvio o importante.

Pero no siempre es necesario, acá te hablamos de cuales modificaciones reversibles puedes aplicar para hacerlo más tú sin necesidad de meterte en problemas o dañar la construcción. Claro, siempre está la posibilidad del previo acuerdo con tu arrendador y si estos cambios también le gustan o convienen, el reembolso o simplemente la luz verde para darle rienda suelta a tus ideas.

Siempre debes tomar en cuenta el estado original en el que has recibido el apartamento al inicio del contrato, y las consideraciones que te comentamos pero de resto… Mira estas preguntas frecuentes y sencillas (¿si o no?) de lo que puedes hacer y lo que no para individualizar tus espacios sin alterar el curso del contrato.