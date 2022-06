6 áreas comunes totalmente hermosas y completamente abiertas

Este lugar definitivamente ha entrado a nuestro conteo del top 6 de los más hermosos espacios abiertos debido a su estilo único y ecléctico. Logrando combinar efectivamente muebles de época, con materiales más modernos, colores vivaces y elementos industriales, esta idea Ferraro Habitat de logró enamorarnos. ¿Quién dijo que varios estilos no podían fusionarse?; ¿quién dijo que varias áreas no podían integrarse? Este es el ejemplo perfecto para demostrar que no se necesita de una gran mansión para tener un área común integrada, funcional y ¡hermosa!