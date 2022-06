¡Los mejores estilos en materia de camas!

¿Has oído el refrán que dice que todo lugar es un lugar de almacenamiento en potencia?; no te preocupes si no lo has oído pues nos lo acabamos de inventar ¡pero no por eso es menos cierto! He aquí un muy buen ejemplo de cómo utilizar la base de tu cama para guardar maletas, ropa o distintos objetos. ¿Quién necesita de un ropero o de un armario cuando se cuenta con esta maravilla? Este estilo -al igual que el que le sigue- es un estilo altamente práctico y, en esencia, enormemente funcional; aquí noción no es tanto estética sino que se vuelca más hacía darle un sentido y utilidad a un elemento tan grande y que ocupa tanto espacio como una cama. Sacarle el mayor provecho a tu recinto sagrado en el que te arrunchas con Morfeo; esa es la idea.

Idea por: Mob Architects