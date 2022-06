12 opciones con mucho estilo para un patio trasero hermoso

Al contrario de lo que la mayoría piensa, tener una piscina no es tan complicado y no requiere de mucho espacio, todo depende de una buena distribución. En el diseño moderno de piscinas no hay límites relacionados con las dimensiones, basta con saber el mejor lugar para cada elemento.

Si usas puertas corredizas para el patio trasero, se podrá integrar una sala o comedor al espacio externo, esto permite que la fluidez visual y de movimiento no se corte.