6 formas de modernizar tu baño

Sabemos que este cambio es un poco más drástico y que, por lo mismo, podría resultarte un tanto más costoso pero te aseguramos que ¡valdrá mucho la pena! Y es que, en definitiva, si hay un lugar –en medio de un baño- en el que se nota lo anticuado que este es ese lugar es tu ducha; o, acaso, ¿no has visto las duchas de los 60s? A menos que lo que quieras es tener un estilo vintage o eclético, mantener ciertos objetos muy antiguos no te vendrá bien ni a ti ni a tus baños. No olvides que, otra forma de hacer que tu ducha se vea más moderna -aparte de cambiar tu regadera- es sustituyendo obsoletas y sucias cortinas o paredes con moho por cristal creando lo que pareciera una pecera como en la imagen superior. Recurrir al cristal dará unidad al espacio, mayor continuidad y un toque más actual y contemporáneo.