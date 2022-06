Limpia toda tu casa en tiempo record

Podrás empezar en el orden que quieras pero quizás sea buena idea comenzar por la sala pues si traes invitados quizás este sea el lugar en el que pasen la mayor parte de su tiempo. Utiliza entonces una aspiradora para limpiar a profundidad tus sofás y las esquinas de lugar. Recuerda no aspirar objetos demasiado grandes pues estos podrían terminar por dañar tu aspiradora. Si tienes una mesa central de vidrio 1. Te felicitamos por tu buen gusto y 2. Te recomendamos pasarle un trapo húmedo pues el vidrio mezclado con los rayos del sol suele dejar al descubierto hasta el más imperceptible polvo –lo mismo aplica para tus pisos-. No olvides que hay detergentes específicos para cada tipo de material por lo que no es lo mismo limpiar un piso de madera que una alfombra. Por último, no olvides dejar tus ventanas abiertas de par en par para que así ¡todo se seque en tiempo record!